«Это красивая женщина»: у 90-летнего отца Филиппа Киркорова появилась новая любовь

Исполнитель и родитель поп-короля Филиппа Киркорова оказался в центре обсуждения романа с молодой избранницей.
Стало известно, что Бедрос Киркоров расстался со своей второй женой Людмилой Смирновой. Вместе они были 26 лет.
«Это красивая женщина. Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга», – отметил Филипп Киркоров.
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Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», – высказался Филипп Киркоров в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ.
Напомним, ранее были представлены самые яркие наряды Филиппа Киркорова.