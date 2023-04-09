«Это красивая женщина»: у 90-летнего отца Филиппа Киркорова появилась новая любовь

Исполнитель и родитель поп-короля Филиппа Киркорова оказался в центре обсуждения романа с молодой избранницей.

Стало известно, что Бедрос Киркоров расстался со своей второй женой Людмилой Смирновой. Вместе они были 26 лет.

«Это красивая женщина. Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга», – отметил Филипп Киркоров.

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