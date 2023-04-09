Самбурская в изумрудном бикини оголила свои рельефные «аппетитки», сразив весь пляж: стринги впились в мякость

Недавно Самбурская устроила себе отпуск. Сначала она понежилась на солнце в Дубае. А теперь актриса отдыхает уже на Бали. Она каждый день делится пикантными кадрами. На этот раз Настасья покрасовалась в изумрудном мини-бикини. Она оголила не только свой рельефный пресс, но и упргие бедра. Стринги впились в ее округлости.

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