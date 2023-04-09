Самбурская в изумрудном бикини оголила свои рельефные «аппетитки», сразив весь пляж: стринги впились в мякость

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она активно строит карьеру. Актриса следит за внешностью, а также много лет занимается спортом. Она не скрывает, что готова сняться в блокбастере. При этом на сцене Настасья выступает в женственных вечерних платьях, которые подчеркивают ее формы.
Недавно Самбурская устроила себе отпуск. Сначала она понежилась на солнце в Дубае. А теперь актриса отдыхает уже на Бали. Она каждый день делится пикантными кадрами. На этот раз Настасья покрасовалась в изумрудном мини-бикини. Она оголила не только свой рельефный пресс, но и упргие бедра. Стринги впились в ее округлости.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Ее поджарая фигура многих впечатлила. Актриса получила сотни комплиментов. «Какая красотка», «Ох, вот это фигура», «Стринги прям впились в мякоть», «Какая вы аппетитная», «Мощно», «Это огонь! Там весь пляж обомлел», — стали писать пользователи Сети.