Рудова в платье на голое тело засветила свои «кнопочки»: без лифчика взбудоражила мужчин

На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она поделилась кадрами из своих путешествий. Актриса в белом мини-платье гуляла по Нью-Йорку на одном из фото. Блондинка оголила не только стройные ноги. Наталья отказалась от лифчика, поэтому засветила под тканью напряженную грудь.

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