Рудова в платье на голое тело засветила свои «кнопочки»: без лифчика взбудоражила мужчин

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она начала карьеру, снявшись в сериалах «В мире преступных страстей» и «Кто в доме хозяин?». А популярность ей принесла картина «Татьянин день». Блондинка в 39 лет может похвастаться моложавым видом. Она также часто носит пикантные фото и не стесняется оголять свои прелести.
На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она поделилась кадрами из своих путешествий. Актриса в белом мини-платье гуляла по Нью-Йорку на одном из фото. Блондинка оголила не только стройные ноги. Наталья отказалась от лифчика, поэтому засветила под тканью напряженную грудь.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Наталья призналась, что в ее жизни часто случается любовь с первого взгляда. Поклонники были восхищены ее нарядом и фигурой. Мужчины признались, что в нее сложно не влюбиться. «Ох, какая», «Тут просто тростинка», «Ой, а без белья, вы прям ангел», «Ну безумно хороша», «Нет слов», «Слюнки на полу», — стали писать подписчики.