Попробуйте узнать: как сейчас выглядит 58-летняя Таисия Повалий

На этот раз Таисия для выхода в свет выбрала монохромный образ. Она вышла на ковровую дорожку в черном пальто ультраоверсайз. Певица ловко скрыла фигуру. Она также сделала яркий макияж с пышными ресницами. Артистка продемонстрировала кожу без морщин. Многие были поражены тому, как молодо выглядит Повалий в 58 лет.

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