Попробуйте узнать: как сейчас выглядит 58-летняя Таисия Повалий

Таисия Повалий

Таисия Повалий. Фото: Global Look Press

Певица впервые за долгое время появилась на публике. Звезда посетила концерт «Удачные песни».

Таисия Повалий является известной певицей. Она продолжает выступать на сцене, но редко посещает светские мероприятия. Недавно артистка также лишилась возможности распоряжаться своими финансами и имуществом, которые остались на Украине. Однако она находится в Москве. 8 апреля звезда появилась на концерте «Удачные песни». 

На этот раз Таисия для выхода в свет выбрала монохромный образ. Она вышла на ковровую дорожку в черном пальто ультраоверсайз. Певица ловко скрыла фигуру. Она также сделала яркий макияж с пышными ресницами. Артистка продемонстрировала кожу без морщин. Многие были поражены тому, как молодо выглядит Повалий в 58 лет.

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Таисия Повалий. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Ранее Таисия рассказывала, что следит за питанием, но позволяет себе есть любимые блюда – борщ, печеные яблоки. Она также следит за водным балансом в организме. Певица не скрывает, что внешности уделяет много внимания. 

К слову, также на концерте побывали: Стас Михайлов, Лариса Долина, Юлия Савичева, Стас Костюшкин, Татьяна Буланова и другие известные персоны. 

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