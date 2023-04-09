Попробуйте узнать: как сейчас выглядит 58-летняя Таисия Повалий

Таисия Повалий является известной певицей. Она продолжает выступать на сцене, но редко посещает светские мероприятия. Недавно артистка также лишилась возможности распоряжаться своими финансами и имуществом, которые остались на Украине. Однако она находится в Москве. 8 апреля звезда появилась на концерте «Удачные песни».
На этот раз Таисия для выхода в свет выбрала монохромный образ. Она вышла на ковровую дорожку в черном пальто ультраоверсайз. Певица ловко скрыла фигуру. Она также сделала яркий макияж с пышными ресницами. Артистка продемонстрировала кожу без морщин. Многие были поражены тому, как молодо выглядит Повалий в 58 лет.
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Таисия Повалий. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Ранее Таисия рассказывала, что следит за питанием, но позволяет себе есть любимые блюда – борщ, печеные яблоки. Она также следит за водным балансом в организме. Певица не скрывает, что внешности уделяет много внимания.
К слову, также на концерте побывали: Стас Михайлов, Лариса Долина, Юлия Савичева, Стас Костюшкин, Татьяна Буланова и другие известные персоны.