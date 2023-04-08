Следует советам стилистов: преобразившаяся Алсу в самых модных джинсах весны предстала на публике

На этот раз Алсу вернулась в Москву. Она захотел освежить цвет волос. Певица отправилась в салон красоты, где сделала процедуры для волос. При этом она отметилась в рубашке в полоску, которая стройнит, а также джинсах палаццо с высокой посадкой. Артистка учла все советы стилистов, которые рекомендуют именно такие фасоны выбирать этой весной.

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