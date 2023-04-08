Следует советам стилистов: преобразившаяся Алсу в самых модных джинсах весны предстала на публике

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Она продолжает оставаться одной из самых известных персон в России. В этом году певица съездила в Дубай, где не только отдохнула и смогла снять новый клип. Артистка в свои 39 лет держит себя в форме. Она не боится экспериментировать с имиджем и часто демонстрирует современные аутфиты.
На этот раз Алсу вернулась в Москву. Она захотел освежить цвет волос. Певица отправилась в салон красоты, где сделала процедуры для волос. При этом она отметилась в рубашке в полоску, которая стройнит, а также джинсах палаццо с высокой посадкой. Артистка учла все советы стилистов, которые рекомендуют именно такие фасоны выбирать этой весной.
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«Удивительно как весна, солнышко и прическа меняют настроение», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Алсу получила сотни комплиментов. «Как вам к лицу голубой», «Как можно быть такой красивой», «Все таки длинные волосы вам больше идут», «С годами только краше», «Шикарная фигура», «Стильная», — стали писать подписчики.