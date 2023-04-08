Клава Кока в тугом топике с разрезом оголила на камеру пышные полушария груди: игриво показала «щель порока»

На этот раз Клава решила похвастаться образом для выступления. Певицу засняли за кулисами с парнями-танцорами. Блондинка в джинсах клеш с модными разводами и тугом топике с разрезом. Она игриво пошла к камере, показав свои упругие полушария груди. Кока не стала прикрывать свою ложбинку, которую также называют «щель порока».

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