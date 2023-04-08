Клава Кока в тугом топике с разрезом оголила на камеру пышные полушария груди: игриво показала «щель порока»

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно гастролирует с концертами и появляется на телевизионных шоу. Певица каждый раз выбирает броские образы для появления на публике. Блондинка в свои 26 лет обладает стройной фигурой. Она любит подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Клава решила похвастаться образом для выступления. Певицу засняли за кулисами с парнями-танцорами. Блондинка в джинсах клеш с модными разводами и тугом топике с разрезом. Она игриво пошла к камере, показав свои упругие полушария груди. Кока не стала прикрывать свою ложбинку, которую также называют «щель порока».
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Поклонники были впечатлены ее фигурой. Артистка получила сотни комплиментов. «Ну какая цаца», «Ох, топик вот-вот лопнет», «Какая у вас шикарная ложбинка», «Эта улыбка сводит с ума», «Когда фигурка кукольная», «Этот наряд так облегает ваши округлости», — стали писать подписчики.