Стал копией отца-аристократа: повзрослевший сын Водяновой, уехавший в США, предстал со своей возлюбленной

Наталья Водянова уже давно стала известной топ-моделью. Она живет в Париже, куда уехала еще в юном возрасте. А теперь Наталья счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Она подарила ему сыновей Максима и Романа. А от первого брака у нее есть еще трое наследников. Старший сын Лукас в 2021 году уехал учится в США.
Иногда Лукас видится с мамой. Однако в последнее время Водянова редко появляется на публике. А вот ее 21-летний сын накануне поделился новыми фото. Он представил всем свою новую возлюбленную Зою Колеман. Как оказалось, они встречаются уже полгода. За это время влюбленные посетили много мероприятий. Порой они даже одеваются в одном стиле.
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Лукас Портман с возлюбленной. Фото: соцсети
«С днем рождения ангела, который благословил последние полгода моей жизни», — нежно обратился к имениннице Лукас.
«Мой ангел, спасибо за такое прекрасное послание, за искренний смех и радость, которые ты приносишь в мою жизнь. Я люблю тебя даже больше, чем могу описать», — заверила Зое.
Многие поклонники поразились тому, как повзрослел сын Водяновой. Он даже отрастил щетину. Подписчики посчитали, что Лукас гармонично смотрится с избранницей. Некоторые также поразились тому, как он стал похож на отца Джастина Портмана, который является британским аристократом.
Напомним, что ранее сын Натальи встречался с Милой Разафи. После расставания с ней студент не стал раскрывать причину.