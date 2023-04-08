Стал копией отца-аристократа: повзрослевший сын Водяновой, уехавший в США, предстал со своей возлюбленной

Иногда Лукас видится с мамой. Однако в последнее время Водянова редко появляется на публике. А вот ее 21-летний сын накануне поделился новыми фото. Он представил всем свою новую возлюбленную Зою Колеман. Как оказалось, они встречаются уже полгода. За это время влюбленные посетили много мероприятий. Порой они даже одеваются в одном стиле.

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