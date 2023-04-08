Козырнула точеной фигурой: 67-летняя Долина в алом платье в пол с рукавами-крыльями щегольнула на ковровой дорожке

8 апреля Долина появилась на концерте «Удачные песни», где отметился и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она позировала на ковровой дорожке в монохромном весеннем образе. Певица облачилась в алое платье в пол с рукавами-крыльями.

Она подчеркнула изящные изгибы фигуры. Нюдовые лодочки дополнили лук. Лариса Александровна не забыла про макияж и крупные сережки. Она в этот вечер получила много комплиментов.

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