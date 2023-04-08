Козырнула точеной фигурой: 67-летняя Долина в алом платье в пол с рукавами-крыльями щегольнула на ковровой дорожке

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Певица активно выпускает новые песни, часто посещает светские мероприятия и снимается с популярных шоу. За последние два года она похудела и сменила гардероб. Звезда теперь часто затмевает даже молодых исполнителей своими образами.
8 апреля Долина появилась на концерте «Удачные песни», где отметился и корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она позировала на ковровой дорожке в монохромном весеннем образе. Певица облачилась в алое платье в пол с рукавами-крыльями.
Она подчеркнула изящные изгибы фигуры. Нюдовые лодочки дополнили лук. Лариса Александровна не забыла про макияж и крупные сережки. Она в этот вечер получила много комплиментов.
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Лариса Долина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Дачи у меня не было. Я же выросла на море. Там и проводила время. Там прыгали со скалы. Сейчас Я готовлюсь к большому своему сольному концерту. К слову, одно из ближайших выступлений как раз на Пасху. Этот праздник мы с семьей отмечаем как и все», – рассказала артистка.
Добавим, что Долина не боится экспериментировать с образами. Она признавалась, что порой с нарядами ей помогает дочка Ангелина.