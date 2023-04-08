Рудова в слишком коротком платье оттопырила тыл: ткань поползла вверх, оголив «сочные» бедра

Недавно Рудова отдохнула в Дубае. Она продолжает делится впечатлениями. Но даже дома порой актриса щеголяет в дерзких образах. На этот раз она предстала в силуэтном черном платье. Блондинка присела на корточки, оттопырив тыл. Наряд едва прикрыл ее прелести. Наталья засветила свои упругие бедра.

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