Рудова в слишком коротком платье оттопырила тыл: ткань поползла вверх, оголив «сочные» бедра

Наталья Рудова уже давно стала актрисой. Каждый год она пополняет коллекцию своих работ. Однако зрители вспоминают ее роль в сериале «Татьянин день». Не раз она также играла с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Поклонники удивляются тому, что блондинка не замужем. В свои 39 лет она обладает модельными данными.
Недавно Рудова отдохнула в Дубае. Она продолжает делится впечатлениями. Но даже дома порой актриса щеголяет в дерзких образах. На этот раз она предстала в силуэтном черном платье. Блондинка присела на корточки, оттопырив тыл. Наряд едва прикрыл ее прелести. Наталья засветила свои упругие бедра.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что ее фото всегда смотрятся пикантно. «Ну что за блондинка на миллион», «Умеете дразнить», «До чего аппетитные формы», «Тут есть чем любоваться», «Вы в любом наряде хорошо», «И зачем так приседать? Мужчин покоряешь?» — стали писать в Сети.