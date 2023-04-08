«Весь московский бомонд собрался»: Стас Костюшкин вспомнил, как его поразил Роберт Де Ниро при встрече

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певец не стал скрывать, что был восхищен американским актером, когда оказался с ним на одном мероприятии.

Стас Костюшкин был участником дуэта «Чай вдвоем». Он уже много лет выпускает свои песни и не перестает радовать публику своим спортивным видом. В 51 год артист продолжает держать себя в форме. 8 апреля он появился на концерте «Удачные песни».

Костюшкин не стал утаивать, что несмотря на свою звездность, его можно встретить в магазине. Более того, он никогда не отказывает в фото фанатам.

Также Стас вспомнил про встречу с Робертом Де Ниро. Американский актер его поразил своей вежливостью и учтивостью. 

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«Был чей-то день рождения. На нем был Роберт Де Ниро. Весь московский бомонд собрался. Понятное дело, что все к нему подходили и фотографировались. Он реально вставал и садился три часа. Мы со стороны с женой на него смотрели.

Ну сколько он будет вставать? А он три часа без разговоров делал это. Юля тогда беременная была. Она говорила, что не пойдет, потому что неловко. А я ответил: да иди уже, Господи!» – рассказал артист Teleprogramma.pro.

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