«Весь московский бомонд собрался»: Стас Костюшкин вспомнил, как его поразил Роберт Де Ниро при встрече

Стас Костюшкин был участником дуэта «Чай вдвоем». Он уже много лет выпускает свои песни и не перестает радовать публику своим спортивным видом. В 51 год артист продолжает держать себя в форме. 8 апреля он появился на концерте «Удачные песни».

Костюшкин не стал утаивать, что несмотря на свою звездность, его можно встретить в магазине. Более того, он никогда не отказывает в фото фанатам.