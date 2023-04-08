Даже Егор Крид не удержался: Клава Кока в платье-зефирке едва прикрыла сокровенное, красуясь на публике

Клава Кока уже много лет строит карьеру певицы. Она выпустила большое количество хитов и не перестает удивлять публику. Блондинка в свои 26 лет любит выглядеть броско и экспериментировать с имиджем. А этой весной она открыто грезит о замужестве. На премии «Жара» в Москве звезда сменила три свадебных наряда.
Сначала Клава красовалась в платье со шлейфом, а потом надела объемный наряд с кружевом. Однако ее последний образ оказался самым смелым. Для выступления певица облачилась в платье-зефирку с пышной, но короткой юбкой. Блондинка решила сделать акцент на стройные ноги, а корсет выгодно утянул талию. Кока смело танцевала на сцене, едва прикрыв сокровенное.
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А потом певицу обнял Егор Крид. Он не удержался и прильнул к ее декольте. Многие восхитились тем, как выглядела молодая исполнительница.
«Эта премия наша. Родные, спасибо вам огромное, для меня это большая честь, потому что артист цифрового мира – это масштаб и будущее, а значит оно за нами. У меня лучшая команда, лучшие друзья, самые потрясающие слушатели и самые красивые наряды», – написала звезда.
Поклонники посчитали, что их них получилась бы красивая пара. Некоторые также отметили, что Клава сразила парней своими формами.
Клава Кока и Егор Крид. Фото: соцсети звезды