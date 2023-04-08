Даже Егор Крид не удержался: Клава Кока в платье-зефирке едва прикрыла сокровенное, красуясь на публике

Сначала Клава красовалась в платье со шлейфом, а потом надела объемный наряд с кружевом. Однако ее последний образ оказался самым смелым. Для выступления певица облачилась в платье-зефирку с пышной, но короткой юбкой. Блондинка решила сделать акцент на стройные ноги, а корсет выгодно утянул талию. Кока смело танцевала на сцене, едва прикрыв сокровенное.

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