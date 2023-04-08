Молодильные яблоки в деле: 54-летняя Буланова в мерцающем мини-платье с прозрачным декольте сразила публику

Татьяна Буланова большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает быть одной из самых известных персон в России. Не так давно певица отметила свое 54-летие. Она следит за фигурой. И это при том, что занимается своим ресторанным бизнесом с новым возлюбленным. 8 апреля звезда появилась на концерте «Удачные песни» в Москве.