Молодильные яблоки в деле: 54-летняя Буланова в мерцающем мини-платье с прозрачным декольте сразила публику

Татьяна Буланова большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает быть одной из самых известных персон в России. Не так давно певица отметила свое 54-летие. Она следит за фигурой. И это при том, что занимается своим ресторанным бизнесом с новым возлюбленным. 8 апреля звезда появилась на концерте «Удачные песни» в Москве.
На этот раз Буланова облачилась в короткое мерцающее платье со стразами и бахромой. Наряд позволил ей не только подчеркнуть стройные ноги, но и блеснуть другими прелестями благодаря прозрачному декольте. Многие восхитились тем, как выглядит Татьяна Ивановна. В центре событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro.
Татьяна Буланова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Мы открываем ресторан в Петербурге. Будет называться "Гастрономик". К слову, совместно с будущим мужем Валерием. Дети тоже помогают. Что могу сказать про ресторан? Там будет вкусно, дешево и весело. Приглашаю. А сама я умею лучше всего готовить яичницу», – поделилась звезда.
В этот вечер многие взгляды были устремлены на Буланову. Она не перестает поражать всех своим моложавым и цветущим видом.