«Даже не гулял»: певец SHAMAN раскрыл, сколько времени отказывает себе в отдыхе

На этот раз SHAMAN успел не только выступить, но и ответить на несколько вопросов. Оказалось, что его нелегкая профессия отнимает почти все время. Даже своих соседей певец практически не видит.

«Нет, у нас так квартиры разбросаны, что мы практически не пересекаемся. За солью не захожу», – признался он.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Более того, артист не сможет отметить Пасху дома. У него плотный рабочий график. По его словам, даже в отпуске ему не удается побывать уже очень длительный срок.