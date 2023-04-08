«Даже не гулял»: певец SHAMAN раскрыл, сколько времени отказывает себе в отдыхе

Певец SHAMAN, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, стал популярным исполнителем за последние несколько лет. Теперь он активно дает концерты, а среди его поклонников есть именитые персоны. 8 апреля артист появился на концерте «Удачные песни», организатором которого стало радио «Дача». В гуще событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro.
На этот раз SHAMAN успел не только выступить, но и ответить на несколько вопросов. Оказалось, что его нелегкая профессия отнимает почти все время. Даже своих соседей певец практически не видит.
«Нет, у нас так квартиры разбросаны, что мы практически не пересекаемся. За солью не захожу», – признался он.
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Более того, артист не сможет отметить Пасху дома. У него плотный рабочий график. По его словам, даже в отпуске ему не удается побывать уже очень длительный срок.
«У меня на это время снова выпадают концерты. Я планирую дать 100 концертов, поэтому буду в переездах снова. Не отдыхал уже почти 10 месяцев. Даже не гулял», – поделился SHAMAN.