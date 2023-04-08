Бузова в прозрачном комбинезоне сверкнула прелестями: пикантная ложбинка взмокла и блестит

На этот раз Ольга подготовила два образа для премии «Жара». Она на красной дорожке красовалась в черном платье с декором в виде роз. Однако потом телеведущая все же облачилась в более смелый наряд. Она выступила на публике в прозрачном комбинезоне. Бузова засветила изящные бедра. Декольте в стразах привлекло внимание гостей. Взмокшая ложбинка блестела в свете софитов.

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