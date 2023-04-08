Бузова в прозрачном комбинезоне сверкнула прелестями: пикантная ложбинка взмокла и блестит

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести популярные передачи на телевидении, а также давать концерты. Артистка в свои 37 лет продолжает постоянно быть в центре внимания. Она следит за фигурой и зачастую облачается в смелые наряды. Звезда не стесняется оголить достоинства фигуры.
На этот раз Ольга подготовила два образа для премии «Жара». Она на красной дорожке красовалась в черном платье с декором в виде роз. Однако потом телеведущая все же облачилась в более смелый наряд. Она выступила на публике в прозрачном комбинезоне. Бузова засветила изящные бедра. Декольте в стразах привлекло внимание гостей. Взмокшая ложбинка блестела в свете софитов.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники поделились на два лагеря. Одни восхитились ее фигурой, а другие наряд посчитали вызывающим. «Ох, а грудь откуда?», «Какой наряд, словно танцовщица из клуба», «Наймите ей стилиста», «Как постройнела», «Хороша, ножки стали аппетитные», «Вот это фигурка», «Вся сверкает», — прокомментировали кадры подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды