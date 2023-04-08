Паша светится от счастья: беременная Брутян без макияжа и в косухе оверсайз вышла на вечерний променад с Прилучным

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Он больше 10 лет снимается в кино и может похвастаться своим большим опытом. Многие зрители полюбили его за роль в сериале «Мажор». Примечательно, что в прошлом году он женился на Зепюр Брутян. Если несколько лет артист молчал о личной жизни, то теперь регулярно выходит в свет с возлюбленной
В скором времени у пары появится ребенок. Брутян раскрыла свою беременность в феврале, когда уже была на внушительном сроке. Теперь она уже не так часто появляется на публике. А вот Прилучный ездит на съемки новых проектов, но при этом каждую свободную минуту уделяет жене. Он осыпает ее цветами.
А 8 апреля пара вышла на вечерний променад. Примечательно, что Зепюр облачилась в косуху оверсайз с мужского плеча. Она была без макияжа, а кудрявые волосы собрала в пучок. Супруги решили выгулять собак.
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Зепюр Брутян с Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Когда солнце слишком близко», – написала Брутян.
Поклонники отметили, что актриса выглядит очень свежо без косметики. Многие признались, что ей также удается ловко скрывать свой живот. «Вы классные, счастья вам», «Красивые и счастливые!», «Когда рядом Зепюр, Павел светится весь», «Вы красотка и у вас шикарная фигура», — стали писать подписчики.