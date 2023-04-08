Паша светится от счастья: беременная Брутян без макияжа и в косухе оверсайз вышла на вечерний променад с Прилучным

В скором времени у пары появится ребенок. Брутян раскрыла свою беременность в феврале, когда уже была на внушительном сроке. Теперь она уже не так часто появляется на публике. А вот Прилучный ездит на съемки новых проектов, но при этом каждую свободную минуту уделяет жене. Он осыпает ее цветами.

А 8 апреля пара вышла на вечерний променад. Примечательно, что Зепюр облачилась в косуху оверсайз с мужского плеча. Она была без макияжа, а кудрявые волосы собрала в пучок. Супруги решили выгулять собак.

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