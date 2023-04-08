Каролина Севастьянова в стрингах показала свое «межножье», блеснув прелестями: подберите слюнки – это огонь

На этот раз Каролина наслаждается отдыхом в Дубае. Она то и дело проводит время на пляже. Гимнастка решила поделиться пикантным фото. Она позировала в черном мини-бикини. Спортсменка обнажила свои длинные ноги, плоский живот и округлые прелести. Севастьянова в сумерках «межножье».

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