Каролина Севастьянова в стрингах показала свое «межножье», блеснув прелестями: подберите слюнки – это огонь

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она профессионально занималась художественной гимнастикой. Ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Но вот уже больше 5 лет чемпионка наслаждается жизнью. Она много путешествует и иногда снимается в полуобнаженном виде.
На этот раз Каролина наслаждается отдыхом в Дубае. Она то и дело проводит время на пляже. Гимнастка решила поделиться пикантным фото. Она позировала в черном мини-бикини. Спортсменка обнажила свои длинные ноги, плоский живот и округлые прелести. Севастьянова в сумерках «межножье».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит гимнастка. Многие осыпали чемпионку комплиментами. «Ну слов нет», «Какая вы тростинка», «До чего красивая», «Как многие мечтают, чтобы ляшки не смыкались», «Мечта, а не девушка», «Это самые совершенные изгибы фигуры», — стали писать подписчики.