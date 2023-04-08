Постройневшая Ирина Пегова в прозрачном платье засветила свои аппетитные формы во всей красе

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она регулярно появляется на публике. Актриса играет в театре и снимается в телевизионных шоу. За последние два года она похудела, хотя многие коллеги восхищались ее формами. Теперь блондинка все чаще носит более смелые наряды. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры.
На этот раз Пегова решила поделиться новыми фото. Она облачилась в силуэтное платье из белого гипюра. Актриса в прозрачном наряде засветила свои постройневшие формы. Она не стала прятать увесистое декольте. Локтями блондинка сжала свои прелести. Ирина была в нюдовом белье, но ее формы многих впечатлили.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали осыпать ее комплиментами. Ирина своим смелым образом даже лишила дара речи своих фанатов. «Платье волшебное, вам идет», «Ох! Ирочка! Вгоняете в комплексы!», «О боги, какой вид», «А без всего, что-ли?», «Какая у вас грудь красивая», «Тут все так впечатляюще смотрится», — стали писать подписчики.