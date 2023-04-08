Семейная идиллия: Собчак запечатлела, как подросший сын Платон играет со своей бабушкой в домино

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной в России. Примечательно, что она продолжает строить карьеру телеведущей, а также создает свои проекты. Блондинка регулярно появляется на светских раутах. Она не скрывает, что свободное время посвящает семье. Звезда часто путешествует с мужем Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном.
На этот раз Собчак решила поделиться редким домашним фото. Она подловила свою маму Людмилу Нарусову, которая играла с внуком. Платон играл с ней в домино. Они были на кровати. Бабушка нахмурилась, когда сын телеведущей делал свой ход. К слову, Нарусова была с пышной укладкой и в платье с принтом.
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Людмила Нарусова с внуком. Фото: соцсети звезды
«Домино – наше все! Про нарды пошутила – но народ не понял», – написала Собчак.
Поклонники восхитились трогательным кадром. «Как похож на маму», «Классно, когда есть такая бабушка», «А какая разница домино, нарды. Главное, с бабушкой вместе!», «Какая приятная домашняя обстановка, какая радость, общение бабушки с внуком», — стали писать в Сети.