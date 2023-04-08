Семейная идиллия: Собчак запечатлела, как подросший сын Платон играет со своей бабушкой в домино

На этот раз Собчак решила поделиться редким домашним фото. Она подловила свою маму Людмилу Нарусову, которая играла с внуком. Платон играл с ней в домино. Они были на кровати. Бабушка нахмурилась, когда сын телеведущей делал свой ход. К слову, Нарусова была с пышной укладкой и в платье с принтом.

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