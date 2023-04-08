Рудова в алом бикини подставила солнцу свои округлости: не скрыла «межножное пространство»

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Зрители знают ее по сериалу «Татьянин день». Она также работала с Павлом Прилучным и Дмитрий Нагиев. В свои 39 лет актриса не только продолжает строить карьеру, но и следит за фигурой. Она зачастую носит смелые наряды. Звезда не стесняется демонстрировать свои формы.
На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она также поделилась личными фото. Актриса показала. Как красовалась на курорте в алом мини-бикини. Она сидела на стуле, подставив грудь солнцу. При этом блондинка задрала ноги, едва не показав сокровенное. Она скинула халат, хвастаясь фигурой.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники восхитились кадром. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям хороша», «Какая грация кошки», «Фигура красивая», «Шикарно смотрятся ваши ноги», «Ой, а трусики есть?», «Получилось пикантно», «Какая ладненькая», «В вас можно влюбится с первого взгляда», — стали писать подписчики.