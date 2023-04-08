Рудова в алом бикини подставила солнцу свои округлости: не скрыла «межножное пространство»

На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она также поделилась личными фото. Актриса показала. Как красовалась на курорте в алом мини-бикини. Она сидела на стуле, подставив грудь солнцу. При этом блондинка задрала ноги, едва не показав сокровенное. Она скинула халат, хвастаясь фигурой.

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