Снова! Роман Костомаров перенес еще одну операцию

Известный фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в московской «Коммунарке». Врачам чудом удалось остановить некроз, жизни спортсмена теперь ничто не угрожает.

Однако врачебные вмешательства продолжаются. Сообщается, что спортсмен перенес еще одну операцию.

«На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования», — пояснили в больнице.

В реанимации Роману предстоит пролежать еще около трех месяцев. И только после этого, возможно, его выпишут домой.

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