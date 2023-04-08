Умеет зажигать на паркете: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка в алом платье танцует «Ча-ча-ча»

На этот раз Лера отвела наследницу на занятия по бальным танцам. Девочка уже около года ходит на обучение танцам. На этот раз Мария в алом платье под такт преподавателя исполнила «Ча-ча-ча». Она старательно выполняла шаги, выпады и па. Четырехлетняя дочка телеведущей исполняла все, как настоящая профессионалка.

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