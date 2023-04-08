Умеет зажигать на паркете: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка в алом платье танцует «Ча-ча-ча»

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает вести передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Также блондинка не раз становилась ведущей концертов, премий и фестивалей. Несмотря на свою занятость, она воспитывает дочку Марию. Четырехлетняя девочка ходит в элитный садик.
На этот раз Лера отвела наследницу на занятия по бальным танцам. Девочка уже около года ходит на обучение танцам. На этот раз Мария в алом платье под такт преподавателя исполнила «Ча-ча-ча». Она старательно выполняла шаги, выпады и па. Четырехлетняя дочка телеведущей исполняла все, как настоящая профессионалка.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие посчитали, что девочка обладает настоящим талантом. «Ну что за красотка», «Как она двигается! Это огонь», «Мария настоящая танцовщица», «Это так круто! Маше явно нравится», «А платье как идет! Огонь», — стали писать подписчики.