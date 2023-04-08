Развод и девичья фамилия! Принц Гарри отказался приезжать на коронацию Карла III

Британские СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл уже точно не приедут на коронацию к Карлу III в Лондон в мае. А все из-за того, что в Букингемском дворце им отказали в проведении важной традиции.

Дело в том, что в день коронации у сына Гарри Арчи будет день рождения. И наследник престола планировал поздравить его торжественно, стоя на балконе с другими членами королевской семьи. Но в Лондоне подобное мероприятие посчитали неуместным.

«Развод и девичья фамилия». - шутят в Сети.

Напомним, коронация короля Карла пройдет 6 мая 2023 года. Главные мероприятия состоятся в Вестминстерском аббатстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».