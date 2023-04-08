«Ты можешь все!»: Нетребко поздравила мужа Эйвазова с новой высокой должностью в Азербайджане

Юсиф Эйвазов уже давно стал знаменитым оперным певцом. Он является драматическим тенором, заслуженным артистом Азербайджана. Однако он уже много лет живет в Вене с женой Анной Нетребко. Пара каждый год гастролирует по миру. Они дают концерты в Японии, Израиле, Аргентине и других странах. А теперь Юсиф получил новую работу.
Нетребко решила поздравить в соцсетях мужа с радостным событием. Он не стала скрывать, что гордится возлюбленным.
«Новый директор Азербайджанского академического театра оперы и балета! Ты можешь все! Удачи и вдохновения в новом деле! Верных соратников и единомышленников! Люблю и горжусь безмерно», – написала Анна.
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Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Эйвазов стал реже выступать в прошлом году. Также Нетребко признавалась, что с ней перестали работать некоторые театры. Однако супруги продолжали давать концерты и собирать полные концертные залы.