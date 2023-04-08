«Ты можешь все!»: Нетребко поздравила мужа Эйвазова с новой высокой должностью в Азербайджане

Юсиф Эйвазов уже давно стал знаменитым оперным певцом. Он является драматическим тенором, заслуженным артистом Азербайджана. Однако он уже много лет живет в Вене с женой Анной Нетребко. Пара каждый год гастролирует по миру. Они дают концерты в Японии, Израиле, Аргентине и других странах. А теперь Юсиф получил новую работу.