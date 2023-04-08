Медузы не было, зато был Artik: Джиган рассказал правду о своей госпитализации в Дубае

Зимой 2023 года рэпер Джиган «взорвал» Интернет своей эпичной историей про драку с медузой в Дубае. Став гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром», 37-летний артист рассказал, как все было на самом деле. И, к разочарованию многих поклонников, боевая медуза в этом инциденте вообще не фигурировала.
«Я иду плавать, а вода холодная… Я поплавал, и приехал мой кореш Artik (Артем Умрихин из группы Artik & Asti, - Прим. авт.) в гости, – вспоминает Джиган. – Я выбежал, весь мокрый, в холодной воде… Он в комнату ко мне зашел на вилле, а там кондер *** (работал, - Прим. авт.) минус сорок, наверное… И вот, видимо, из-за перепада температуры мне как схватило спину! И все. А медузы там не было. Медузу я просто бухой придумал».
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Рассказав правдивую версию истории, рэпер подчеркнул, что он уже два месяца не пьет. После недавнего срыва ему пришлось публично извиниться перед женой, которая уехала подальше от мужа, не желая его видеть.
Напомним, что свой памятный рассказ про бой с медузой Джиган записывал на больничной койке. Теперь понятно, как он там оказался.