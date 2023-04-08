Медузы не было, зато был Artik: Джиган рассказал правду о своей госпитализации в Дубае

Рассказав правдивую версию истории, рэпер подчеркнул, что он уже два месяца не пьет. После недавнего срыва ему пришлось публично извиниться перед женой, которая уехала подальше от мужа, не желая его видеть.

Напомним, что свой памятный рассказ про бой с медузой Джиган записывал на больничной койке. Теперь понятно, как он там оказался.