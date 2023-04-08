«Я люблю корпоративы»: Джиган рассказал, как зарабатывает, не давая больших концертов

Однажды популярный блогер Лена Миро задалась вопросом – на чем зарабатывает рэпер Джиган, если у него нет крупных концертов, как у его коллеги Басты?

Символично, что спустя год практически тот же самый вопрос поклонники задали Джигану на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

«Я переехал в Москву 16 лет назад. За 16 лет я сделал, наверно, 16 концертов, - со смехом ответил артист. – На самом деле, много концертов, но я не делал большой «сольник» ни разу в Москве, это правда. Но я сделаю. Я вот беру пример с Василия Михайловича (Басты, - Прим. авт.), хожу на его концерты…» «Я люблю клубные выступления, я люблю корпоративы. Любил… Сейчас я понимаю, что пора уже взрослеть, выходить на новый уровень, делать нормальные большие концерты, «сольники», и к этому иду сейчас. С новым материалом, пишу сейчас новый альбом и обещаю сделать большой сольный концерт».

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Напомним, что Джигана не раз высмеивали за то, что вместо него семью якобы кормит жена-бизнеследи, прилично зарабатывающая в соцсетях.