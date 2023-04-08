Бузова приспустила джинсы на камеру: бесстыдно сверкнула трусами, оголив свою сочную «сдобу»

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она продолжает быть одной из самых известных персон в России. Артистка регулярно дает концерты и снимается в новых проектах. Она каждый раз предстает в новых нарядах. В 37 лет телеведущая делает все, чтобы оставаться в форме. Звезда не стесняется носить откровенные наряды.
На этот раз Бузова приехала на тренировку. Она облачилась в джинсы с высоко посадкой и рубашку из денима. Телеведущая расстегнула джинсы и приспустила. Она блеснула своими стрингами и оголила упругие бедра. Ольга продемонстрировала плоский живот. Топ также едва прикрыл изящную грудь. Она без стеснения позировала на камеру.
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Примечательно, что многих подписчиков поразили такие кадры. Бузову осудили раздевание. «Ну и зачем показывать такое?», «Мужиков цепляет, смотри как», «Трусы мы уже видели», «Оля, ну где скромность», «Скоро 40 лет, а она трусы демонстрирует», «Похудела, спору нет, любуемся», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды