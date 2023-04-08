Уже говорит и сама кушает: Наталья Фриске поделилась умилительными кадрами с дочкой в ее первый день рождения

Примечательно, что 8 апреля Наталья отметила первый день рождения наследницы. Она поделилась умилительными кадрами. С самого утра экс-певица поздравила кроху. Она принесла ей воздушные шарики. Девочка самостоятельно села на кровати. Она стала трогать подарок.

«Мама», – сказала именинница.

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