Уже говорит и сама кушает: Наталья Фриске поделилась умилительными кадрами с дочкой в ее первый день рождения

Наталья Фриске уже давно покинула группу «Блестящие». Она была частью коллектива всего несколько месяцев, а вот ее сестра Жанна стала одной из самых известных певиц. Однако артистка умерла в 40 лет. Это стало большим ударом для семьи. Однако Наталья стала мамой в прошлом году. Она родила дочку Луну.
Примечательно, что 8 апреля Наталья отметила первый день рождения наследницы. Она поделилась умилительными кадрами. С самого утра экс-певица поздравила кроху. Она принесла ей воздушные шарики. Девочка самостоятельно села на кровати. Она стала трогать подарок.
«Мама», – сказала именинница.
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«Моя маленькая жемчужинка! Сегодня первый день рождения🥹 ровно год назад мы впервые встретились, и ровно год назад я родилась заново вместе с тобой. Мама тебя очень любит, и постарается сделать все, чтобы ты была счастлива! Люблю мою маленькую жемчужинку Лу», – написала Фриске.
Поклонники присоединились к поздравлениям. «С днем рождения! Сладкую булочку! Растите большие, счастливые и здоровые!» — отметила спортсменка Наталья Рагозина. «Какое совпадение разница в один день с Платоном», «Как мило», «Пухляшка такая», — стали писать подписчики.