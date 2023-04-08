«Я больше так не буду»: Джиган публично попросил прощения у жены

Рэпер Джиган стал гостем YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» и использовал эту возможность, чтобы принести публичные извинения своей жена Оксане Самойловой.

«Ну прости меня, накосячил… - сказал 37-летний артист, обращаясь к супруге через камеру. – Я больше так не буду. Обещаю. Это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно».

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Напомним, в марте 2023 года в прессе в очередной раз появились слухи о скором разводе Джигана и Самойловой. Сообщалось, что знаменитая бизнесвумен отдыхает без мужа, и вообще они не живут вместе. Перед этим рэпер попал в психиатрическую клинику. Судя по всему, имел место быть очередной алкогольный срыв артиста.