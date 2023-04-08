«В ближайшее время стану мамой»: Анна Семенович сделала откровенное признание о личной жизни

Исполнительница Анна Семенович раскрыла подробности своего романа.
Семенович отметила, что ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Знаменитость заявила, что она счастлива в отношениях. Хотя нигде и не афиширует свой статус.
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«Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите – у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно», – призналась артистка.
Еще Анна Семенович рассказала, что действительно захотела детей. Знаменитость не поддерживает то, когда общество навязывает женщине скорее выходить замуж и рожать. По словам Семенович, у каждого свой возраст для создания семьи.
«Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой», – добавила Анна в беседе с lady.mail.ru.