«В ближайшее время стану мамой»: Анна Семенович сделала откровенное признание о личной жизни

Исполнительница Анна Семенович раскрыла подробности своего романа.

Семенович отметила, что ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Знаменитость заявила, что она счастлива в отношениях. Хотя нигде и не афиширует свой статус.

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