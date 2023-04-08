«Даня, конечно, ждем!»: Малахов обратился к уехавшему из России Милохину

Известный телеведущий Андрей Малахов отреагировал на признание тиктокера Дани Милохина в том, что он зря разорвал связи с Россией.

Утром 8 апреля шоумен сделал репост сообщения Telegram-канала «Антиглянец», в котором скандальную звезду пригласили вернуться из-за границы обратно в РФ.

«Даня, возвращайся на родину: здесь тебя точно ждут студия Малахова, в которой будут рады откровениям о тяжелой жизни на чужбине, и возможность написать мемуары. Правда, Роме Желудю этих гонораров надолго не хватило…» - говорилось в посте.

Малахов добавил это сообщение в свой Telegram-канал с воодушевляющей припиской.

«Даня, конечно, ждем!» - написал телеведущий.

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Добавим, что тиктокер пожаловался на то, что за рубежом у него кончаются деньги, так как с ним теперь мало кто желает сотрудничать.