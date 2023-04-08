«До сих пор не верится»: ANNA ASTI прокомментировала свою головокружительную победу на премии «Жара Music Awards»

Исполнительница ANNA ASTI рассказала, как ей удалось получить сразу пять статуэток на премии «Жара Music Awards».

Певица ANNA ASTI, чье настоящее имя Анна Дзюба, стала победителем в категориях «Артист года», «Певица года». Также у знаменитости оказались на руках статуэтки «Песня года», «Альбом года» и «Женское видео».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

ANNA ASTI призналась, что не ожидала такого триумфа.