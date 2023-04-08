«До сих пор не верится»: ANNA ASTI прокомментировала свою головокружительную победу на премии «Жара Music Awards»

ANNA ASTI

ANNA ASTI. Фото: соцсети 

Артистка за год самостоятельной карьеры добилась значительных результатов.

Исполнительница ANNA ASTI рассказала, как ей удалось получить сразу пять статуэток на премии «Жара Music Awards».

Певица ANNA ASTI, чье настоящее имя Анна Дзюба, стала победителем в категориях «Артист года», «Певица года». Также у знаменитости оказались на руках статуэтки «Песня года», «Альбом года» и «Женское видео».

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ANNA ASTI призналась, что не ожидала такого триумфа.

«До сих пор не верится в то, что произошло. Пока я просто пытаюсь принять и уложить это в своей голове. Поздно ночью, после премии, долго не могла уснуть и вспоминала весь этот непростой год. Нам совсем не было легко, а уже сегодня мы получаем такие крутые результаты и любовь миллионов слушателей», – рассказала певица в беседе с ria.ru.

Пока исполнительница часто гастролирует, но в планах у ANNA ASTI новый альбом:

«Когда он выйдет, пока не могу сказать, но мы работаем над новым материалом очень активно. Не всегда получается выделить достаточно времени из-за очень плотного графика и постоянных перелетов».

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