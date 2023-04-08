Капаклы сумел сэкономить: жизнь с любовницей на Бали обходится дешевле, чем с женой в Дубае

После расставания с Мариной Африкантовой, с которой Роман проживал в Дубае, молодой человек перебрался к своей любовнице на Бали. Отношения с Татьяной Мусульбес развиваются очень стремительно: влюбленные уже успели съехаться. Об этом стало известно из соцсетей звезды.

Роман не скрывает перемены в жизни от подписчиков, он всегда охотно отвечает на вопросы своих поклонников. Например, недавно он рассказал о тратах на новом месте. По его совам, аренда жилья на Бали обходится дешевле, чем в Эмиратах.

«Жилье дешевле, чем в Дубае, но дороже, чем в Москве. Виллу снимаем за 450 к., поход в продуктовый магазин обходится минимум в 5 к., но вот кафешки — это тотальная приятность.

Позавтракать и пообедать можно на двоих за 1-2 к. рублей и это будет прям топ завтрак», — говорит Роман.

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