Жена комика Ильи Соболева отказалась рожать в США: «Много проблем»

Жена комика Ильи Соболева со дня на день родит третьего ребенка. Вместе с супругом Наталья рассматривала роды в США: следила в соцсетях за разными клиниками в Майами, была подписана на узких специалистов и внимательно изучала вопрос. Однако взвесив все за и против, бизнесвумен решила остаться в Москве.

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«Условия в наших клиниках местами даже лучше стали. Я подписалась на всех докторов и доул в Майами, следила за условиями, поняла что у нас не хуже», — выдала Соболева в своем микроблоге.

Также бизнесвумен отметила, что роды за пределами страны это всегда проблемно. На голову сваливаются множество организационных вопросов, которые в силу состояния трудно решить.

«Слишком много проблем: лететь с пересадками, решать, что делать с детьми, тратиться на билеты бизнес-класса, искать хорошее жилье, так как я не готова жить где попало», — подметила Наталья.

Мало того, в случае родов в США, Илья Соболев не смог бы находиться с супругой рядом несколько месяцев. Это стало ключевым в решении пары.

Рожать Наталья будет в одной из московских клиник. Она уже выбрала врача, договорилась с доулой и неонатологом, не забыла и о фотографе.

К слову, второго ребенка Наталья Соболева не захотела рожать в России. Выбор звездной пары пал на солнечную Испанию.