«Чувствовала себя куском мяса»: Эмили Ратаковски завязала с актерской карьерой

За свою карьеру 31-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в девяти фильмах и четырех сериалах. Но большой актрисой девушке стать не суждено. Наигравшись с кинематографом, красотка объявила в новом интервью, что завязывает с актерством.
«Я не чувствовала себя так: «О, я играющая роль артистка, и это моя отдушина». Я чувствовала себя куском мяса, который люди осуждали, говоря: «Есть ли у нее что-нибудь еще, кроме грудей?» — призналась Эмили изданию Los Angeles Times.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Модель дебютировала в большом кино в детективном триллере «Исчезнувшая» 2014 года и надеялась стать «серьезной актрисой», но уже в конце 2020-го она уволила своих агента и менеджера.
«Я им не доверяла. Я думала: «Я могу сама справиться с телефонными звонками. Я буду принимать все решения. Никто из вас не думает о моих интересах. И вы все ненавидите женщин», — поделилась Ратаковски.
Она добавила, что последнее ее прослушивание было в номинированный на «Оскар» фильм «Треугольник печали». Она претендовала на роль, доставшуюся ныне покойной модели Шарлби Дин.