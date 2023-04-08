Стали известны истинные причины расставания Капаклы с Африкантовой

Бывший участник телестройки расстался со своей женой Мариной Африкантовой в начале этого года. Хейтеры обвиняли в расколе семьи новую возлюбленную Романа. Но причины куда глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Любовницы не появляются просто так, без причины. В своем блоге Капаклы рассказал подписчикам о том, как можно понять, что любовь прошла.

«Когда перестали банально разговаривать обо всем, а тем более на темы происходящего в жизни каждого. Когда умение заряжать друг друга энергией иссякло и источником становится вечный поиск каких-то событий, другие люди, но не человек, который рядом», — объяснил Роман.

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