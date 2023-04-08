Вдова Грачевского приготовила щедрый подарок сыну на трехлетие — займет почти всю комнату

8 апреля сыну Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской исполняется три года. Мама мальчишки тщательно подготовилась к торжеству и заранее определилась с подарком: это будет громадная конструкция величиной почти с целую комнату!
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Белоцерковская давно заметила, что Филипп (так зовут сына) неравнодушен к месту, где она готовит. К слову, готовит Екатерина часто и много, так как очень любит это дело.
Мальчишка внимательно наблюдает за мамой и пытается повторить, но Екатерина не позволяет. По ее словам, Филипп может увлечься, и тогда бардак на всей кухне обеспечен.
«Ему тоже хочется поучаствовать, поковыряться в посуде, что-то приготовить, смешать продукты. Но на кухне все ящички заклеены на замочки, иначе он все вытащит», — подчеркнула вдова Грачевского.
А потому подарок на трехлетие Филиппа был придуман молниеносно. Это настоящая кухня, с посудой и прочими атрибутами — все как в реальности.
«Кухня буквально как настоящая. Мы также решили закупить детские игрушечные овощи, кастрюльки, сковородку, яичницу, сосиски. Можно жарить, парить, варить — все это как настоящее. Раковина даже как настоящая. Но будут ли подводить к ней еще и воду, я не знаю», — приводит слова Белоцерковской «МК».