13-летний внук Бабкиной выпустит совместный трек с певицей: «Будем зажигать»

Внук Надежды Бабкиной намерен пойти по стопам звездной бабушки, и артистка прекрасно об этом знает. Певица всячески поддерживает 13-летнего наследника и уверенно строит совместные планы. На премьере мультфильма «Зверолэнд» Георгий раскрыл, о чем они шептались с бабушкой.

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Отметим, что звездный внук с малых лет приобщается к публичной жизни. Он активно общается с прессой, ведет собственный Telegram-канал, и планирует и дальше быть у всех на виду. В беседе с журналистами подросток выдал, что они с бабушкой планируют записать совместный трек, и исполнить его на большой сцене.

«Надя (так внук называет бабушку — прим. ред.)мне давала советы и сказала: «Ты, главное, верь в себя. Не бойся и выступай. Я уверена, что когда-нибудь получится, и мы с тобой вместе что-нибудь споем и выйдем на сцену. Будем вместе давать счастье, радость, будем зажигать», — выдал Георгий детали их с бабушкой разговора.

По материалам «Пятого канала».