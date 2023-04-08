Брэд Питт приютил у себя пожилого вдовца, который прожил в поместье актера до 105 лет

У Брэда Питта большое сердце. Недавно он продал свое поместье в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов, и журналисты заинтересовались этой недвижимостью. Оказалось, что с ней связана необычная история.

Актер купил относительно небольшой участок еще в 1994 году всего за 1,7 миллиона. Землю с домом ему продала звезда фильма «Эльвира — повелительница тьмы» Кассандра Петерсон. Актриса переселилась в особняк по соседству и много лет жила рядом с Питтом, наблюдая за его действиями с полученной недвижимостью. А тот начал расширять свои владения, скупая соседние дома.

«Я думаю, что было примерно 22 дома, которые примыкали к краю участка. И каждый раз, когда они появлялись, он покупал один», — рассказала Петерсон журналу People.

А в одном из этих домов жил 90-летний мужчина, недавно похоронивший жену. Актер проявил доброту по отношению к вдовцу и не стал его выселять. А наоборот - позволил дедуле дожить свой век в уже переданном по сделке доме.