«Это была моя мечта»: Ирина Винер рассказала, как Алишер Усманов подарил ей дворец

Бывшая жена бизнесмена Алишера Усманова – Ирина Винер – рассказала, как попросила в качестве подарка дворец художественной гимнастики в Лужниках.
Напомним, в 2022 году стало известно о разводе Усманова и Винер. Знаменитости не назвали причину расставания. Зато российский тренер по художественной гимнастике поделилась историей масштабного подарка от бывшего мужа.
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«После 40 с лишним лет, прожитых вместе, появилось желание построить для художественной гимнастики свой дом. Это была моя мечта», – отметила Винер-Усманова.
Ирина Винер объяснила, что этот подарок является символом ее любви к работе. Даже семилетний племянник знаменитости посоветовал ей много и усердно работать.
«Ирочка, надо очень много работать. И если даже у тебя ничего не получается, ты все равно должна работать. И даже если Бог сказал, что ничего не получится, то ты должна продолжать работать дальше. И тогда тебя пожалеют, и все получится», – передала слова родственника Ирина Винер в беседе с Екатериной Стриженовой в эфире программы «Самое время» на Первом канале.
Напомним, ранее Ирина Винер оспорила отстранение от работы в Международной федерации гимнастики.