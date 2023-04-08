«Это была моя мечта»: Ирина Винер рассказала, как Алишер Усманов подарил ей дворец

Бывшая жена бизнесмена Алишера Усманова – Ирина Винер – рассказала, как попросила в качестве подарка дворец художественной гимнастики в Лужниках.

Напомним, в 2022 году стало известно о разводе Усманова и Винер. Знаменитости не назвали причину расставания. Зато российский тренер по художественной гимнастике поделилась историей масштабного подарка от бывшего мужа.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«После 40 с лишним лет, прожитых вместе, появилось желание построить для художественной гимнастики свой дом. Это была моя мечта», – отметила Винер-Усманова.

Ирина Винер объяснила, что этот подарок является символом ее любви к работе. Даже семилетний племянник знаменитости посоветовал ей много и усердно работать.