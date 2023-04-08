11-летняя дочь Джигана зарабатывает по 18 тысяч рублей в неделю — чем занимается девочка

Старшая дочь Джигана и блогера Оксаны Самойловой пошла по стопам предприимчивых родителей. В 11 лет у Ариелы собственный процветающий бизнес. Девочка горит своим делом, тем более что оно приносит ей хороший доход.

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Ариела продает бьюти-боксы, наполнением которых занимается без помощи посторонних. В них она кладет «всякие милые штучки» и распространяет среди знакомых; никакой платформы вроде сайта для продвижения своего продукта у девочки нет.

По словам Самойловой, Ариела не спешит тратить заработанные деньги — все до копейки девочка вкладывает в развитие своего дело. А зарабатывает Ариела «около 15-18 тысяч рублей в неделю», с гордостью заявила супруга Джигана.

По материалам Super.ru