Депрессивных мыслей нет: как идет восстановление Костомарова после ампутаций

На долю Романа Костомарова выпало большое испытание. За три месяца нахождения в «Коммунарке» фигуристу несколько раз становилось хуже. Он перенес ампутацию стоп, сепсис, гангрену, микроинсульт, медикаментозную кому; поклонники мысленно прощались с кумиром. К огромному счастью, болезнь удалось победить!

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Доктора тщательно следят за процессом восстановления. Активное участие принимает и психолог. Из-за ампутаций и привычки вести активный образ жизни многие думали, что у спортсмена начнется глубочайшая депрессия, но на деле оказалось иначе.

«Ситуация действительно стабильно улучшается. У него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали», — сообщил осведомленный источник РИА Новостям.

Инсайдер также отметил, что Костомаров полностью восстановился после микроинсульта. «Остальное будет решаться протезами», добавил он.