Семья распалась: вот почему Мондезир ушел от Юлии Ефременковой

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир расстались. Точка кипения была достигнута, и девушка указала бойфренду на дверь. Несмотря на то, что они не так давно стали родителями – у них растут шестимесячные близнецы.

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Сам Мондезир хранил молчание, но прервал его, наконец, и объяснил, почему ушел. Как оказалось, решение расстаться приняла Юлия. Именно с ее подачи мужчина оставил семью.