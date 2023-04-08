Настасья Самбурская выгуляла прелести в бирюзовом бикини: «богатство» едва поместилось в лифе-бандо

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская улетела на Бали. Перед этим красотка успела отдохнуть в Дубае, но решила сменить каменные джунгли на настоящие. Оттуда она уже вышла на связь – отдыхает одна, все хорошо. И пропала в уединении с собой.

Однако, отсутствовала красотка недолго, успела соскучиться по общению и вниманию подписчиков. Она запостила селфи в зеленом бикини, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Пышные формы едва поместились в лифе-бандо, выразительно подчеркивающем тяжелые округлости. От увиденного подписчики пришли в восторг и поспешили выразить его лестными эпитетами.

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