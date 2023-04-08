«Особый упор делает на корейский»: Дана Борисова рассказала о будущем дочери

Стало известно, что экс-ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова приготовила для своей дочери Полины.

15-летнюю наслденицу Борисова отправит учиться за границу. По словам Даны Борисовой, у девочки отлично получается изучать языки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».