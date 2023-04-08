«Особый упор делает на корейский»: Дана Борисова рассказала о будущем дочери

Стало известно, что экс-ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова приготовила для своей дочери Полины.
15-летнюю наслденицу Борисова отправит учиться за границу. По словам Даны Борисовой, у девочки отлично получается изучать языки.
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«Часто спрашиваете о Полине, куда она пойдет после девятого выпускного класса. Однозначно, она станет лингвистом-переводчиком. Изучает несколько иностранных языков уже давно, но сейчас особый упор делает на корейский. Не исключаем, что и образование поедет получать туда», – призналась Борисова в личном микроблоге.
Напомним, ранее экс-муж Борисовой отказался увеличить алименты на дочь.