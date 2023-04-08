Новости шоу-бизнеса: обнародован диагноз Иосифа Пригожина, Басту призывают отменить, Юлия Барановская заговорила о будущем ребенке

Диагноз Пригожина

Иосифу Пригожину стало плохо на работе, отнялась половина лица, подскочило давление. «Скорая» приехала, врачи осмотрели пациента, достаточно быстро поставили ему диагноз: ишемическая атака. Госпитализировать не стали, 54-летнему продюсеру ничего не угрожает.

Басту призывают отменить

Рэперу Басте припомнили «непатриотичное высказывание». Он в декабре прошлого года в интервью сказал, что будет «смотреть кино дальше», когда речь зашла об эмиграции: мол, собирался тоже покинуть страну, но передумал. Его концерты в Ставрополе призывают отменить, Минкульт РФ проводит проверку.

Барановская заговорила о ребенке

Юлия Барановская призналась, что хочет снова родить. Но теперь для нее важно все: ЗАГС, семья и дети. Иначе быть не может, просто «встречаться» она не хочет. У телеведущей есть трое детей от Андрея Аршавина, самому младшему из них - 10 лет.