Костомарова готовят к новой операции: о выписке не может быть и речи

Роман Костомаров в январе угодил в больницу с пневмонией, и с тех пор каждая новость о нем страшнее предыдущей. У звезды спорта начался сепсис, затем развился некроз, врачам пришлось провести ампутацию на ногах, после – на руках. Угроза жизни сохранялась длительное время, фигурист не мог дышать сам, органы давали сбой.

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Но доктора совершили чудо, Костомаров пошел на поправку – в конце марта из «Коммунарки» стали поступать положительные вести. Сам чемпион их отсылал друзьям, а те передавали общественности. И даже заговорили о выписке – мол, сам Роман настаивает. Ему с каждым днем все лучше, и это радует всех неравнодушных людей.

Однако, о выписке речи быть не может. Дело в том, что врачи приняли решение даже не переводить его в обычную палату, а оставить в реанимации на ближайшие два-три месяца. Поскольку звезду танцев на льду готовят к новой операции.

«Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», - передает ТАСС слова источника.

Не исключается вариант, что для коррекции ампутированных частей тела Костомарову может потребоваться новая операция. Такое бывает необходимо, чтобы протезы установились идеально.