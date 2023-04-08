«Когда замуж-то?»: воссоединившуюся с Аршавиным Барановскую дочка приперла к стенке вопросом про свадьбу

Телеведущая Юлия Барановская на днях была замечена в компании бывшего мужа – Андрея Аршавина. Люди заговорили о воссоединении века, ведь долгие годы после скандального разрыва пара не общалась.

После расставания с Андреем Аршавиным засекретила личную жизнь и никак не комментирует слухи вокруг нее. Она – трижды мама, от футболиста у нее 17-летний Артем, 15-летняя Яна и 10-летний Арсений и не отрицает, что снова хочет родить. Правда, пока претендента на роль отца у нее нет. Об этом проговорилась звезда в интервью сайта deti.mail.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Судя по всему, этот вопрос волнует и подросших детей Барановской. Потому что их она держит в курсе и уверяет – как только соберется под венец, они первыми об этом узнают.

«Дочь периодически спрашивает: «Мам, ну когда замуж-то?» Но только в шутку, ведь она знает - я подхожу к этому вопросу очень основательно. Когда кто-то появится, представлю его детям только после того, как пойму, что могу уверенно сказать им: «Это мой будущий муж», - говорит теледива.

Барановская не хочет простых встреч без перспектив – ей нужно все серьезно: ЗАГС, семья, дети.