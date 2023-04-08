«Конспираторша. Охотилась на меня»: Тарасов раскусил Костенко – он еще был женат на Бузовой, когда познакомился с ней

В 2016 году футболист Дмитрий Тарасов со скандалом развелся с Ольгой Бузовой. И тут же начал строить любовь с молоденькой моделью Анастасией Костенко. На брюнетку обрушился шквал хейта – мол, разбила семью, увела у Бузовой мужа.

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Сама Костенко тогда отнекивалась, оправдывается она и сейчас. В соцсети модель рассказала историю своего знакомства с Тарасовым. Мол, была в большой компании, он случайно там тоже оказался. И закрутилось.

Более того, девушка увидела некоторые совпадения в жизни, которые предвещали ей встречу с Тарасовым. Например, незадолго до знакомства увидела рекламный баннер со звездной парой в Китае, на фоне которого сфотографировалась. Тогда она работала по контракту в Поднебесной и собиралась уже домой.