Рудова сняла с себя все выше талии: красуется перед зеркалом, «сердечко» показывает

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова обладает фигурой на зависть и может легко «задвинуть» даже моделей помоложе. В свои 39 лет актриса выглядит очень молодо, стремится всегда быть стройной и для этого много работает над собой.

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О том, что она хороша со всех сторон, Рудова периодически напоминает различными фото и видео в Сети. Например, в ход идут снимки в купальниках или нижнем белье. А на сей раз она и вовсе сняла с себя все, что выше талии, и предстала перед зеркалом. Оказалось, красотка похвасталась тату под лопаткой – «сердечко» как признание в любви ее маленьким питомцам чихуахуа.