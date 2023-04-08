Истосковавшийся на чужбине Галкин* слил в Сеть интимное фото Пугачевой: это был подарок мужу на день рождения

Шоумен Максим Галкин* на месяц улетел на гастроли, сначала в США, затем в тур по Европе. Сбежав из России, артист лишился огромных доходов и вынужден безвылазно промышлять концертами. В Израиле, куда эмигрировал он с семьей, у него остались жена Алла Пугачева и дети, двойняшки Лиза и Гарри. Он по ним очень скучает и почти каждый день публикует архивные фото с ними.

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На этот раз Галкин* слил интимное фото жены. Кадр явно не для публичной демонстрации: на снимке Алла Борисовна задрала подол так, что все увидели, что у нее под юбкой. Причем, это был такой подарок от жены мужу в день рождения – фото сделано на праздновании 45-летия шоумена, и Примадонна пустилась в пляс, поздравляя его.

Шоумен признался, что это фото жены - одно из самых любимых, сделано оно два года назад.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.